Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Uthoff ile yollar ayrıldı

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

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