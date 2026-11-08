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        Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Uthoff ile yollar ayrıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Uthoff ile yollar ayrıldı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile yollar ayrıldı.

        Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff'a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

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