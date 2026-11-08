Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

        17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

        İZMİR merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı çıktı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 35 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:44 Güncelleme:
        17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

        İZMİR merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı çıktı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 35 kişi tutuklandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve örgüte üye olma ile yasa dışı bahis suçlarından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’te 3 Kasım günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

        REKLAM

        9 FİRARİ ARANIYOR

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Böylece tutuklananların sayısı 35'e ulaştı. Diğer yandan firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        İzmir'de 525 tarihi eser ele geçirildi
        İzmir'de 525 tarihi eser ele geçirildi
        Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve kardeşlik mesajları
        Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve kardeşlik mesajları
        İzmir'de evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
        İzmir'de evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
        Kafa tabanı tümörlerinde tedavi için güç birliği
        Kafa tabanı tümörlerinde tedavi için güç birliği
        İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu yapıldı
        İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu yapıldı
        Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi
        Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi