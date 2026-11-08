17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

İZMİR merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da tutuklama kararı çıktı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 35 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve örgüte üye olma ile yasa dışı bahis suçlarından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’te 3 Kasım günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

REKLAM

9 FİRARİ ARANIYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 28'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında da soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Böylece tutuklananların sayısı 35'e ulaştı. Diğer yandan firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.