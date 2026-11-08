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        İzmir'de 525 tarihi eser ele geçirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı dönemlere ait 525 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        İzmir'de 525 tarihi eser ele geçirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı dönemlere ait 525 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu ve sapan taşından oluşan 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait 226 sikke, Antik Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ile dini ritüellerde kullanılan insan tasvirli 5 figürün ele geçirildi. Toplam 525 tarihi eser koruma altına alınırken, yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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