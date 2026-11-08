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        Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve kardeşlik mesajları

        İzmir'de 12 hemşehri federasyonunun işbirliğinde düzenlenen Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve kardeşlik mesajları

        İzmir'de 12 hemşehri federasyonunun işbirliğinde düzenlenen Türkiye Gönül Köprüsü Festivali'nde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

        Kaynaklar Cennet Vadisi'ndeki programda halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Programda konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin birliği, milletin kardeşliği ve çocukların huzurlu bir geleceğe kavuşması için güçlü bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.

        Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ilerleyen milli birlik ve kardeşlik projesinin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Başdaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devlet aklıyla hareket ederek tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ve Terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiğini kaydetti.

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        İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Ferhan Ademhan ise festivalde kültürlerin buluştuğunu, dostluğun büyüdüğünü ve ortak geleceğe birlikte sahip çıkıldığını söyledi.

        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ile İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunç da konuşma yaptı.

        Festival yerel sanatçıların konseriyle devam etti.

        15 Kasım'a kadar açık kalacak Türkiye Gönül Köprüsü Festivali kapsamında her gün bir federasyon şenlik alanında yöresel etkinlikler düzenleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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