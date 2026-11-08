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        Kafa tabanı tümörlerinde tedavi için güç birliği

        Farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası isimleri bir araya getiren sempozyumda, kafa tabanı tümörlerinin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeler, bilimsel araştırmalar ve yeni tedavi imkanları ele alındı. Uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak hastalar için daha başarılı tedavi sonuçlarının yollarını değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kafa tabanı tümörlerinde tedavi için güç birliği

        Farklı uzmanlık alanlarından ulusal ve uluslararası isimleri bir araya getiren sempozyumda, kafa tabanı tümörlerinin tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeler, bilimsel araştırmalar ve yeni tedavi imkanları ele alındı. Uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak hastalar için daha başarılı tedavi sonuçlarının yollarını değerlendirdi.

        Acıbadem Kent Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası "Kafa Tabanı İlişkili Tümörlerin Yönetimi" sempozyumu, farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanı bir araya getirdi. Nöroşirürji, kulak burun boğaz (KBB), nöroloji, nöropatoloji, radyasyon onkolojisi ve anatomi alanlarından uzmanların katıldığı toplantıda, kafa tabanı tümörlerinin tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve bilimsel gelişmeler masaya yatırıldı. Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, uluslararası konuk uzmanlar da bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gün boyu süren toplantıda, farklı uzmanlık alanlarının iş birliğinin yanı sıra bilimsel araştırmaların tedavi süreçlerine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

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        "Zorlu bir anatomik bölgede tedavi yapıyoruz"

        Kafa tabanı tümörlerinin birden fazla uzmanlık alanının birlikte çalışmasını gerektiren, tedavisi oldukça güç bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Elmacı, şöyle konuştu:

        "Kafa tabanı tümörleri, birden fazla uzmanlığın ve çok sayıda disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir alan. Oldukça zorlu bir anatomik bölgeden söz ediyoruz. Önemli damarlar, sinirler ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli pek çok anatomik yapı burada yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgedeki tümörlerin tedavisinde farklı uzmanlıkların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak büyük önem taşıyor."

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        "Bilimsel gelişmeler tedavi kararlarımızı etkiliyor"

        Sempozyumda farklı branşlardan uzmanlarla uluslararası deneyimlerin paylaşıldığını ve bilimsel araştırmaların getirdiği yeniliklerin değerlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Elmacı, yeni tedavi imkanlarının cerrahi kararları da daha hassas biçimde ele almayı gerektirdiğini vurguladı.

        Elmacı, "Özellikle kafa tabanı tümörlerine yönelik bilimsel araştırmalar, bize yeni imkanlar sunuyor. Yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hangi hastaya ameliyat önerileceği, cerrahi kararların hangi ölçütlere göre verileceği konusunda daha hassas değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Bu ölçümleri yapabilmek ve doğru kararları verebilmek açısından önemli gelişmeler yaşanıyor. Toplantımızda bunları tartışıyoruz" dedi.

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        Bilgi ve deneyim paylaşımının hastaların tedavi süreçlerine olumlu yansıyacağını ifade eden Prof. Dr. Elmacı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu tür toplantılar hastalarımıza çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizim yaptığımız da bu bilgiyi artırmak ve çoğaltmak. Bunu hem hastalarımız hem de gelecek için yapmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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