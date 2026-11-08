Altay'ın düşüşü sürüyor

Başkent deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra 34'üncü dakikada kazandığı penaltıdan genç golcüsü Mehmet Onur Yıldız'la faydalanamayan siyah-beyazlılar, ilk yarının uzatma bölümünde kalesinde bir gol daha görerek ilk 45 dakikada havlu attı. İkinci devrede skor değişmezken; bahis soruşturmasında geçen sezon aldığı 12 ay men cezası sona eren 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, 57'de oyuna girerek yeşil sahalara döndü. Altay hafta içinde Bigaspor'a konuk olacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Etimesgut SK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi. Son galibiyetini 11 Ekim'de Uşakspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Bu periyotta Eskişehirspor'a 4-1, Balıkesirspor'a 5-0 (D), Etimesgut'a 3-0 (D) kaybeden İzmir temsilcisi, 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Altay, son 4 haftada 13 gol yerken, 2 gol atabildi.

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