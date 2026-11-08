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        İzmir'de suyun her damlası yeniden değerlendiriliyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, gri suyu arıtarak yeniden kullanıma kazandırıyor. ESHOT bünyesindeki otobüslerin geri kazanılmış suyla yıkanması sayesinde yılda yaklaşık 3 bin ton şebeke suyu tasarrufu hedefleniyor. Yasemin Kafe tesislerinde ise el yıkama sularının peyzaj sulaması ve temizlikte kullanılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        İzmir'de suyun her damlası yeniden değerlendiriliyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, gri suyu arıtarak yeniden kullanıma kazandırıyor. ESHOT bünyesindeki otobüslerin geri kazanılmış suyla yıkanması sayesinde yılda yaklaşık 3 bin ton şebeke suyu tasarrufu hedefleniyor. Yasemin Kafe tesislerinde ise el yıkama sularının peyzaj sulaması ve temizlikte kullanılması için çalışma yürütülüyor.

        Kuraklık ve iklim değişikliği su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken İzmir Büyükşehir Belediyesi, kullanılmış suları yeniden ekonomiye kazandırmak için gri su geri kazanım çalışmalarını sürdürüyor. Günlük yaşamda giderlere karışarak atık haline gelen sular, arıtma sistemleri sayesinde yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Gri Su Misyon Ekibi, geri kazanım sistemlerinin kurulabileceği alanları belirledi. Karşıyaka’da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka hizmet veren sosyal tesisi Yasemin Kafe’deki sistemin kurulumunda sona yaklaşıldı.

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        Atık sular 10 tonluk tankta toplanacak

        İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, Yasemin Kafe’de kurulumu süren sistemin çalışma prensibi hakkında bilgi verdi. Kafenin gri su geri kazanımı için uygun bir alan olduğunu belirten Beydağ, el yıkama sonrasında oluşan suların toplanarak arıtılacağını söyledi. Sistem kapsamında 10 tonluk su tankı kurulacağını aktaran Beydağ, arıtılan suyun sert zemin temizliği ve peyzaj sulamasında kullanılacağını ifade etti. Böylece su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

        ESHOT’ta yılda 3 bin ton su tasarrufu

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gri su geri kazanım uygulamalarından biri de ESHOT’ta hayata geçirildi. 3 Temmuz 2026’da devreye alınan Gri Su ve Otobüs Yıkama Suyu Geri Kazanım projesi kapsamında, personelin kişisel temizlikte kullandığı günlük ortalama 10 ton gri su, MBR (Membran Biyoredaktör) sistemiyle arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Arıtılan gri su, otobüslerin yıkanması sonrası toplanan proses suyuyla birleştirilerek araçların dış temizliğinde kullanılıyor. Böylece otobüslerin dış yıkamasında şebeke suyu kullanımı tamamen sona eriyor. Sıfır Şebeke Suyu yaklaşımıyla yürütülen proje sayesinde yılda yaklaşık 3 bin ton şebeke suyu tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

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        Gri su geri kazanım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla Eşrefpaşa Hastanesi’nin yeni hizmet binası ile Buca’daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü de planlanan uygulama alanları arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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