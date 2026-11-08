Jeotermalin küresel büyüme gündemi COP31'de ele alınacak Antalya'daki COP31 zirvesinde jeotermal enerjinin geleceği masaya yatırılacak

Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), jeotermal enerjinin küresel enerji dönüşümündeki rolünün güçlendirilmesine yönelik üst düzey bir buluşmaya sahne olacak.

COP31 kapsamında 10 Kasım günü düzenlenecek "IRENA Küresel Jeotermal Taahhüdü Üst Düzey Etkinliği", 2050 yılına kadar ısı ve elektrik üretimine yönelik küresel jeotermal enerji arzının 2025 seviyesinin 12 katına çıkarılması hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliklerine odaklanacak.

Zirve kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera da katılacak. Jeotermal Enerji Derneği’nin (JED) de kurumsal destekçileri arasında olduğu etkinlikte, JED Yönetim Kurulu üyeleri ve kurumsal üye firmaların temsilcileri yer alacak.

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"Türkiye jeotermalde en şanslı ülkelerden biri"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, toplantıda jeotermalin dünya genelinde yaygınlaştırılması için gerekli yatırım, finansman ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının ele alınacağını kaydetti. Türkiye’nin enerji dönüşümünde en önemli rolü jeotermalin üstleneceğini belirten Kındap, bu katkının yeni teknolojik gelişmeler ile başarılacağını ifade etti. Bölgesel savaşlar ve jeopolitik gerginliklerin, enerji bağımsızlığını ülkeler için beka sorunu haline getirdiğine dikkat çeken Kındap, "Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin jeotermal kaynaklarından daha fazla değer oluşturma hedefine odaklandıklarını görmekteyiz. Dünyanın en zengin jeotermal kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olan Türkiye’mizin bu oyun planında en şanslı ülkelerin başında geldiğini belirtmemiz gerekiyor" dedi.

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"Sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar’ın bu uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasının jeotermal sektörünün tüm paydaşlarında heyecan oluşturduğunu kaydeden Ali Kındap, "Toplantıda, jeotermalin elektrik üretiminin yanı sıra sanayi, tarımgıda sistemleri, konutların ısıtılması ve soğutulması ile diğer entegre kullanım alanlarında değerlendirilmesine yönelik fırsatların gündeme gelmesini bekliyoruz. COP31’in Türkiye’nin jeotermal alanındaki birikimini uluslararası iş birliklerine dönüştürmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Küresel jeotermal enerji arzının bügünkü 15.6 gigavat (GW) seviyesnden, 2050 yılına kadar 12 kat artışla 193 GW’a çıkarılması hedefini, bu kaynağın taşıdığı değerin uluslararası ölçekte daha güçlü biçimde tanınması açısından son derece önemli buluyoruz. Türkiye; yatırımcıları, mühendislik kabiliyeti, sondaj tecrübesi ve işletmecilik birikimiyle bu büyümeye katkı sunabilecek güçlü bir konuma sahip. Türk jeotermal sektörü olarak bu büyük hedefe giden yolda sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

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Jeotermal yatırımlarında sürdürülebilirlik ön planda

Öte yandan JED Başkanı Kındap, jeotermal yatırımlarının büyümesinde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin temel ilke olarak gözetilmesi gerektiğini de vurguladı. Kaynakların gelecek kuşaklar gözetilerek değerlendirilmesinin, rezervuarların bilimsel verilerle yönetilmesinin ve reenjeksiyon uygulamalarının sürdürülebilir büyümenin ayrılmaz unsurları olduğuna işaret eden Ali Kındap, COP31 kapsamındaki buluşmanın küresel hedefleri sorumlu ve uygulanabilir yatırımlarla buluşturmasını dilediklerini ifade etti.