Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara neden oldu.

Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokak'ta R.G'ye ait park halindeki 35 CGK 449 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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