Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasar oluşturdu.
Giriş: 08.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasar oluşturdu.
Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokak'ta R.G'ye ait park halindeki 35 CGK 449 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara neden oldu.
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