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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasar oluşturdu.

        Üç Eylül Mahallesi Köprü Sokak'ta R.G'ye ait park halindeki 35 CGK 449 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın otomobilde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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