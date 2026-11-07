Orhun Ene: "Galibiyeti hak ettik"
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Trabzonspor maçının ardından, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" dedi.
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Trabzonspor maçının ardından, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 9181 mağlup etti. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Maçın genelinde rakibin sertliğine doğru cevap verip ilerleyen bölümlerde kontrolü elimize aldık. Üçüncü periyoda iyi başlamak istiyorduk. İyi bir başlangıç yaparak kontrolü elimize aldık. Bunun verdiği güvenle iyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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