Aliağa FK - Muşspor: 0-0
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta İnegöl Kafkasspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Aliağa Futbol evinde en önemli rakiplerinden Muşspor'la yenişemedi: 0-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada iki takım da golsüz eşitliği bozamadı. Evinde 4'te 4 yaptıktan sonra bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybeden Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.
Giriş: 07.11.2026 - 21:11 Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta İnegöl Kafkasspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Aliağa Futbol evinde en önemli rakiplerinden Muşspor’la yenişemedi: 0-0. Aliağa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada iki takım da golsüz eşitliği bozamadı. Evinde 4'te 4 yaptıktan sonra bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybeden Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.
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