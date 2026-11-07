Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Nazlı Ekmekçi
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Tuna Uzunkol, Özgür Karababa, Zonca)
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Mereira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Necmi Tokatlıoğlu, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 17-25, 27-25, 19-25, 25-22, 15-13
Süre: 154 dakika
İZMİR
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