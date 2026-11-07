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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.

        Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yalıkavakspor, sahadan 33-29 galip ayrıldı.

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