Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.
Giriş: 07.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yalıkavakspor, sahadan 33-29 galip ayrıldı.
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