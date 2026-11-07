TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Bigaspor: 0
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. hafta mücadelesinde iç sahada Bigaspor'u 20 mağlup etti.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’un 10. hafta mücadelesinde iç sahada Bigaspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erdal Yılmaz, Ahmet Ülgün, Levent Yeşilyurt
Karşıyaka: Burak, Mevlüt, Aykut (Hıdır dk. 27), Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan (Tuğay dk. 75), Mücahit, Samet (Enes dk. 83), Veysel, Eren Arda (Ömer Faruk dk. 75)
Teknik Direktör: Zafer Uysal
Bigaspor: Emre, Mert Tekin (Mert Ba dk. 46), Mustafa Aydoğan, Emir, Melih, Uğur, Berk (Eren dk. 46), Arda Berkay, Hüseyin Can (İlyas dk. 77), Fatih (Umut Koray dk. 69), Nurettin (Mustafa Can dk. 69)
Teknik Direktör: Cüneyt Aytürk
Goller: Eren Arda Şan (dk. 40), Veysel Karani Ünal (dk. 58) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Erhan Öztürk (Karşıyaka), Hüseyin Can Öztürk, Melih Şencan, İlyas Etik (Bigaspor)
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