İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklama

Adreste yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menemen ilçesi Ahıhıdır Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.