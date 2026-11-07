İzmir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesindeki bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler plakası belirlenen ve takibe aldıkları aracı 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada mermer sütun başlığı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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