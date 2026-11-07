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        Menemen FK'nın rakibi Arnavutköy Belediyespor

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip üst sıralar için umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Hatice Aydın Duygu düdük çalacak. Menemen FK'nın teknik patronu Tolga Doğantez seri başlatmak istediklerini belirterek, "Geçen haftaki galibiyetin anlam bulabilmesi adına bu maçı da kazanmalıyız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Menemen FK'nın rakibi Arnavutköy Belediyespor

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verip üst sıralar için umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Hatice Aydın Duygu düdük çalacak. Menemen FK'nın teknik patronu Tolga Doğantez seri başlatmak istediklerini belirterek, "Geçen haftaki galibiyetin anlam bulabilmesi adına bu maçı da kazanmalıyız" dedi.

        Menemen FK şu ana kadar 13 puan toplarken, Arnavutköy Belediyespor ise eksi 3 puanla düşme potasında.

        FOTOĞRAFLI

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