İzmir'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahıs U.K.' nin birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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