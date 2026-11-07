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        İzmir'de gencin inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yargılamada 13 sanık tahliye edildi

        İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        İzmir'de gencin inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yargılamada 13 sanık tahliye edildi

        İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesince, 9. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen, basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya tutuklu sanıklar ile müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ve taraf avukatları katıldı.

        Dün başlayan ve 20 saat aralıksız süren duruşma bugün tamamlandı.

        Sanıkların savunma yaptığı duruşmada müşteki baba Ethem Büyükışık beyanda bulundu.

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        Mahkeme heyeti, tutuklu 26 sanıktan 13'ünün tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

        Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla düzenlenen iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında görevli bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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        10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

        Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

        Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 18 şüpheli 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 7 zanlı ise daha sonra yakalanıp sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri şüpheli İ.K'nin de 11 Haziran'da yakalanarak tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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