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        İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        İzmir merkezli 7 ilde bir sohbet uygulamasında oluşturdukları grup üzerinden asılsız ihbarda bulunup, şantaj ve tehditle haksız menfaat sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        İzmir merkezli 7 ilde bir sohbet uygulamasında oluşturdukları grup üzerinden asılsız ihbarda bulunup, şantaj ve tehditle haksız menfaat sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde hareket ederek para karşılığında farklı illerde "bomba", "fuhuş" ve "terör saldırısı" içerikli 45 asılsız ihbarda bulunan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Örgütün işleyişi ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen hava destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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