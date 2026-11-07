İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Örgütün işleyişi ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen hava destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde hareket ederek para karşılığında farklı illerde "bomba", "fuhuş" ve "terör saldırısı" içerikli 45 asılsız ihbarda bulunan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkezli 7 ilde bir sohbet uygulamasında oluşturdukları grup üzerinden asılsız ihbarda bulunup, şantaj ve tehditle haksız menfaat sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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