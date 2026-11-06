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        İzmir'de zehir ticaretine suçüstü operasyon

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile suç geliri ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
        İzmir'de zehir ticaretine suçüstü operasyon

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile suç geliri ele geçirildi.

        Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişinin üzerinde 0,93 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise 61,09 gram esrar, 71,52 gram kokain, 364 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin Türk lirası, 130 Amerikan doları ve 2 bin 110 Euro bulundu.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilecek olan A.Ö. (31), E.E (22), B.A. (23) ve Ö.S (30) adlı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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