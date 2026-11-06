İzmir'de zehir ticaretine suçüstü operasyon

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile suç geliri ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı sırada operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişinin üzerinde 0,93 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise 61,09 gram esrar, 71,52 gram kokain, 364 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin Türk lirası, 130 Amerikan doları ve 2 bin 110 Euro bulundu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilecek olan A.Ö. (31), E.E (22), B.A. (23) ve Ö.S (30) adlı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.