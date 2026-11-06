Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acılı eş Dr. Turgut Yılmaz: "İhmal olduğunu düşünüyoruz"

        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acılı eş Dr. Turgut Yılmaz: "İhmal olduğunu düşünüyoruz"

        İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan ve operasyondan 1 gün sonra hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acılı eş Dr. Turgut Yılmaz: "İhmal olduğunu düşünüyoruz"

        İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan ve operasyondan 1 gün sonra hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz (60), yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü. Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim dün hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Son yolculuğuna uğurlandı

        İki çocuk annesi Emine Yılmaz için bugün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine eşi Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur ve Bartu Yılmaz, doktor arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

        Cenaze töreninde konuşan, Emine Yılmaz'ın eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında derin ven trambozuna (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) bağlı kardiyak arrest (ani kalp durması) gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Ben de radyoloji uzmanıyım. Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum. Yasal süreci başlattık ve bunu da takipçisi olacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        "İhmal olduğunu düşünüyorum"

        Bir ihmal olduğunu düşündüğünü belirten Turgut Yılmaz, "Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü ve böyle uzun süreli ameliyatlarda kleksan dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç derin ven trambozu dediğimiz toplardamar pıhtılaşmasına sebep oldu. Ayağa ilk kaldırdığımızda solunumu, bilinci ve kalbi aynı anda durdu. Çok üzüntülüyüm" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        İzmir'de organ bağışçılarının anısına fidan dikildi
        İzmir'de organ bağışçılarının anısına fidan dikildi
        Başkan Tugay: "İzmir'in dört bir köşesinde yoğun çalışma dönemi başlattık"...
        Başkan Tugay: "İzmir'in dört bir köşesinde yoğun çalışma dönemi başlattık"...
        Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalıp, öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalıp, öldü
        Estetik ameliyat geçiren doktor öldü (2)
        Estetik ameliyat geçiren doktor öldü (2)
        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        Öğrencilerden yangın bölgesine 103 fidan
        Öğrencilerden yangın bölgesine 103 fidan