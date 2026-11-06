Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalıp, öldü

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a, Nurullah B.'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Sunar, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zafer Sunar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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