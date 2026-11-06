Altekma'nın konuğu Oniki Şubat
EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden Altekma yarın evinde Onikişubat Belediyespor'la karşılaşacak.
EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden Altekma yarın evinde Onikişubat Belediyespor'la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi 8'inci sırada, 1 galibiyeti bulunan Kahramanmaraş takımı ise 12'nci basamakta yer alıyor.
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