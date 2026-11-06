Aliağa FK zirve yarışında Muşspor'u konuk edecek

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü 19.00'da çalacak. Oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 21 puanı hanesine yazdıran Aliağa FK, haftaya 4'üncü sırada girerken, Muşspor ise 22 puan ve averajla adını ikinci sıraya yazdırdı. Aliağa FK bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanmayı başarmıştı.

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