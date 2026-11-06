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        Göztepe Onursal Başkanı Sepil: Zhuang ile İzmir'i dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz

        İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Voleybol Sultanlar Ligi'nde sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen dünyaca ünlü Çinli oyuncu Yushan Zhuang'ı ağırladı. Görüşmede, Zhuang'ın uluslararası tanınırlığından yararlanarak İzmir'i dünyaya tanıtacak projeler geliştirilmesi gündeme geldi. İzmir Sanat'taki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ve Göztepe yöneticileri de katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Göztepe Onursal Başkanı Sepil: Zhuang ile İzmir'i dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz

        İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Voleybol Sultanlar Ligi'nde sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen dünyaca ünlü Çinli oyuncu Yushan Zhuang'ı ağırladı. Görüşmede, Zhuang'ın uluslararası tanınırlığından yararlanarak İzmir'i dünyaya tanıtacak projeler geliştirilmesi gündeme geldi. İzmir Sanat'taki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ve Göztepe yöneticileri de katıldı.

        Ziyarette öne çıkan konu ise transferinin üzerinden geçen 1.5 aylık sürede kente hızla uyum sağlayan ve sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesiyle dikkat çeken dünyaca Çinli smaçör Yushan Zhuang aracılığıyla İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması oldu. Başkan Tugay'la sohbeti sırasında İzmir'i sevdiğini söyleyen Zhuang, kente kısa sürede alıştığını ve İzmir'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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        FİLM VE KISA VİDEO SERİSİ GÜNDEME GELDİ

        Göztepe Onursal Başkanı Sepil, Çin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız isimle İzmir'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliğinin Çinli ziyaretçilere sunulabileceğini aktaran Başkan Sepil, Japon futbolcu Kuryu Matsuki'yle yakalanan uluslararası ilgiyi örnek göstererek başarının bir benzerinin Zhuang ile de elde edilebileceğini ifade etti. Buluşmada, kentteki çeşitli mekanları ziyaret eden ve özellikle sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Zhuang'ın gözünden film ve kısa video serisinin hazırlanması da gündeme geldi.

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        CEMİL TUGAY: İZMİR YAŞAMAK İÇİN GÜZEL BİR ŞEHİR

        Projeyi heyecan verici bulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Güzel düşünülmüş. Elimden gelen katkıyı koymak isterim. Yushan İzmir'e hoş gelmiş. Çok iyi bir takıma ve kulübe geldi. Göztepe; Türkiye'nin en iyi, köklü kulüplerindendir. İzmir de yaşamak için çok güzel bir şehirdir. Mutlu olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

        Kendisine Zhuang'ın 8 numaralı forması hediye edilen Başkan Tugay, maçlara giderek takımı tribünde de desteklemek istediğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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