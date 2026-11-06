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        Manisa'da 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Manisa'da 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü A.P'nin (39) Manisa'da saklandığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.

        Tutuklu organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı ile bağlantılı olduğu belirtilen A.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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