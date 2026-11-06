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        Altay zorlu Başkent sınavında

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde düşme potasındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça yükselen Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattını kovalayan Etimesgut SK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Altay zorlu Başkent sınavında

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde düşme potasındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça yükselen Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattını kovalayan Etimesgut SK ile karşılaşacak.

        Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak 10'uncu hafta karşılaşmasında Berkay Yavuz düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Nurettin Efe ile sakatlıkları bulunan Yunus Efe ve Ali forma giyemeyecek. Cezası biten Toygar ve Murat Uluç ile iyileşen Arif görev yapabilecek. Son 3 maçından 1 puan çıkaran 10 puanlı Altay, 11'inci basamakta; Başkent temsilcisi ise 17 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Altay rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

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