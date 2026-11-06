ASIRLIK MEKTEPLER - İzmir'de ticaret hayatına yön veren asırlık okul yeni nesiller yetiştiriyor
METİN AYDEMİR - İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insan gücü kazandırmayı sürdürüyor.
Giriş: 06.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
METİN AYDEMİR - İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insan gücü kazandırmayı sürdürüyor.
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