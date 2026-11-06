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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - İzmir'de ticaret hayatına yön veren asırlık okul yeni nesiller yetiştiriyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - İzmir'de ticaret hayatına yön veren asırlık okul yeni nesiller yetiştiriyor

        METİN AYDEMİR - İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insan gücü kazandırmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - İzmir'de ticaret hayatına yön veren asırlık okul yeni nesiller yetiştiriyor

        METİN AYDEMİR - İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insan gücü kazandırmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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