İzmir'de kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.B'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.