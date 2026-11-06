Karşıyaka filede Aydın'la oynuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka oynadığı 6 maçta 5 galibiyetle 2'nci sırada, Aydın ekibi ise aynı galibiyet sayısıyla 5'inci basamakta yer alıyor. Grupta aynı saatte Bergama Bld-Altınordu, 16.00'da Denizli BŞB-Eczacıbaşı, 18.00'de Akhisar Bld-Bodrum Bld, 19.00'da ise İzmir DSİ-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.

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