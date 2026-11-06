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        Öğrencilerden yangın bölgesine 103 fidan

        İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınında ağaçların küle döndüğü Doğançay mevkisinde, Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri 103 çam fidanı dikti. Okul Müdürü Özcan İkbal, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinliğin çocukların doğa bilincini geliştirmesi ve 'Türkiye Yüzyılı'nda bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Öğrencilerden yangın bölgesine 103 fidan

        İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iki yıl önce çıkan orman yangınında ağaçların küle döndüğü Doğançay mevkisinde, Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri 103 çam fidanı dikti. Okul Müdürü Özcan İkbal, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinliğin çocukların doğa bilincini geliştirmesi ve 'Türkiye Yüzyılı'nda bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

        Bayraklı Mualla Muzaffer Yersel İlkokulu öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 103'üncü yılında hem doğa bilincini geliştirmek hem de yangının izlerini silmek amacıyla Kovan Kayası Bal Ormanı'na 103 çam fidanı dikildi. Etkinliğe Bayraklı Kaymakamı Engin Aksakal, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. Fidan dikim alanında neşeyle çalışan 2'nci sınıf öğrencisi Ecrin Baydım (7), doğayı ve ormanları çok sevdiğini belirtip, "Ağaçları korumak için fidan dikiyoruz. Böyle yerlerde bulunmak çok hoşuma gidiyor" dedi.

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        Bir diğer öğrenci Egehan Bulgum da (7) arkadaşlarına çağrıda bulunup, "Okulumuzla birlikte geldik ve fidan diktik. Ağaçlarımızı ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor" diye konuştu.

        'HER ÖĞRENCİ BİR FİDAN DİKERSE TÜRKİYE YENİDEN YEŞERECEK'

        Okul Müdürü Özcan İkbal, projenin Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel olarak planlandığını vurgulayıp, "İki yıl önce yangından etkilenen Doğançay mahallemizi yeşertmek için 93 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve personelimizle toplam 103 kişilik bir ekiple bu projeyi başlattık. Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında 103 fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim çalışanı var. Her öğrencimiz ve çalışanımız yılda bir fidan dikerse, 20 milyonun üzerinde ağaç kazandırmış oluruz. Bu etkinlik çocuklarımızın doğa bilincini geliştirmesi ve 'Türkiye Yüzyılı'nda bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına çok kıymetli bir adım oldu. Öğrencilerimiz günlerdir heyecandan uyuyamadıklarını söylüyorlardı. Projede emeği geçen Burcu öğretmenimize, belediye çalışanlarımıza ve bize destek veren tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

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        'İNSANLIĞA SUNULACAK EN BÜYÜK HİZMET'

        Fidan dikim töreninde konuşan Bayraklı Kaymakamı Engin Aksakal ise ağaç sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte 103 fidanı geleceğe miras bırakıyoruz. İnsanlığa ve topluma sunulabilecek en büyük hizmetlerden biri fidan dikmek, ormanlarımıza sahip çıkmaktır. Öğrencilerimize bu değeri aşılamaktan mutluluk duyuyoruz."

        Protokol üyeleri, vatandaşlar ve minik öğrencilerin birlikte diktiği fidanlara can suyu verilmesiyle etkinlik sona erdi.

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