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        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti

        İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun altında kalan 60 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti

        İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun altında kalan 60 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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