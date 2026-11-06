İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

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