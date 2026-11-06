Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:52 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 2 bin 353 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acı...
        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acı...
        İzmir'de organ bağışçılarının anısına fidan dikildi
        İzmir'de organ bağışçılarının anısına fidan dikildi
        Başkan Tugay: "İzmir'in dört bir köşesinde yoğun çalışma dönemi başlattık"...
        Başkan Tugay: "İzmir'in dört bir köşesinde yoğun çalışma dönemi başlattık"...
        Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalıp, öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalıp, öldü
        Estetik ameliyat geçiren doktor öldü (2)
        Estetik ameliyat geçiren doktor öldü (2)
        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti
        İzmir'de kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti