İzmir 17. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı

IF Wedding Fashion İzmir kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvuru süresi 13 Kasım'a uzatıldı. "LuminaryIşığın Doğuşu" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren tasarımcılar para ödülü kazanacak. Birinci olan tasarımcı ayrıca IF Wedding Fashion İzmir 2028'de Performans Defilesi düzenleme fırsatı elde edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 1922 Ocak 2027 tarihlerinde Fuar İzmir'de 20'nci kez kapılarını açacak. Fuar kapsamında bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvuru süresi 9 Kasım'dan 13 Kasım'a uzatıldı. Yarışma, genç tasarımcılara yeteneklerini sergileme ve sektörle buluşma fırsatı sunuyor.

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"Luminary Işığın Doğuşu" temasıyla düzenleniyor

Geçtiğimiz yıl 103 tasarımcının 206 tasarımla katıldığı yarışmanın bu yılki teması "Luminary Işığın Doğuşu" olarak belirlendi. Umut, yeniden doğuş, hayal gücü ve cesareti odağına alan tema, bireyin kendi içindeki ışığı keşfederek çevresine ilham vermesini simgeliyor. Genç tasarımcılardan bu temadan yola çıkarak özgün gelinlik tasarımları hazırlamaları bekleniyor.

15 tasarımcı finalde yer alacak

13 Kasım saat 17.00'ye kadar başvuruların süreceği yarışmada, 1921 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi yapılacak ön eleme ile 15 yarı finalist belirlenecek. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyelerinden mentörlük alacak tasarımcılar, gelinliklerini hazırlayarak IF Wedding Fashion İzmir'de düzenlenecek final defilesinde sergileyecek. Yarışmanın kazananları, aynı gün düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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Dereceye girenlere ödül

Yarışmada birinciye 150 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye ise 75 bin TL para ödülü verilecek. Birinci olan tasarımcı ayrıca IF Wedding Fashion İzmir 2028'de Performans Defilesi düzenleme hakkı kazanacak. Geçtiğimiz yılın birincisi Nihan Selin Paksoy da bu yıl fuar kapsamında düzenlenecek defilede koleksiyonunu moda sektörünün beğenisine sunacak.

Başvurular çevrim içi yapılacak

Yarışmaya 1835 yaş arasındaki, moda tasarımı veya ilgili bölümlerde öğrenim gören ya da mezun olan adaylar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarımı kurslarından sertifika alan tasarımcılar başvurabilecek. Yarışmanın şartnamesi ve başvuru şartlarına www.gelinliktasarimyarismasi.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurular yalnızca aynı adres üzerinden çevrim içi yapılacak, fiziki başvurular kabul edilmeyecek.