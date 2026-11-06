Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de yamaçtan düşüp yaralanan vatandaşın kurtarılma anları kamerada

        İzmir'de yamaçtan düşüp yaralanan vatandaşın kurtarılma anları kamerada

        İZMİR Bornova'da, yamaçtan düşüp yaralanan K.Ü.'nün (36) kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:46 Güncelleme:
        İzmir'de yamaçtan düşüp yaralanan vatandaşın kurtarılma anları kamerada

        İZMİR Bornova’da, yamaçtan düşüp yaralanan K.Ü.’nün (36) kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 4 Kasım Çarşamba saat 19.25 sıralarında Atatürk Mahallesi Macera Parkı yakınlarında meydana geldi. Laka köyüne bakan yüksek dik yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen K.Ü.’nün 2 arkadaşı ve ekiplerden 1 polis, AFAD ekipleri gelene kadar dik yamaçtan aşağı inerek yaralı K.Ü.’yü tutup daha da aşağılara düşmesini engelledi.

        REKLAM

        Bulunduğu yerde mahsur kalan ve bir süre sonra bilinci de kapanan K.Ü., AFAD ekiplerinin halat yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu olduğu yerden kurtarıldı. K.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Öte yandan, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        İzmir'de zehir ticaretine suçüstü operasyon
        İzmir'de zehir ticaretine suçüstü operasyon
        Hatice'nin burun estetiği ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin doktor hakkında...
        Hatice'nin burun estetiği ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin doktor hakkında...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatına mal olan biçerdöver İzmir'de ortaya çı...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatına mal olan biçerdöver İzmir'de ortaya çı...
        İzmir 17. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı
        İzmir 17. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acı...
        Yüz estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden doktor toprağa verildi Acı...