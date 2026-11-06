İzmir'de yamaçtan düşüp yaralanan vatandaşın kurtarılma anları kamerada

İZMİR Bornova’da, yamaçtan düşüp yaralanan K.Ü.’nün (36) kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Kasım Çarşamba saat 19.25 sıralarında Atatürk Mahallesi Macera Parkı yakınlarında meydana geldi. Laka köyüne bakan yüksek dik yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle düşen K.Ü. (36), telefonla arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen K.Ü.’nün 2 arkadaşı ve ekiplerden 1 polis, AFAD ekipleri gelene kadar dik yamaçtan aşağı inerek yaralı K.Ü.’yü tutup daha da aşağılara düşmesini engelledi.

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Bulunduğu yerde mahsur kalan ve bir süre sonra bilinci de kapanan K.Ü., AFAD ekiplerinin halat yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu olduğu yerden kurtarıldı. K.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.