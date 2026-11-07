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        Kariyerini bırakıp, babaannesinden yadigar mandalinaları markalaştırdı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus (32), pandemide kurumsal kariyerini bırakıp, babaannesinden yadigar mandalinaları 6 yılda marka değerine dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Kariyerini bırakıp, babaannesinden yadigar mandalinaları markalaştırdı

        İZMİR’in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus (32), pandemide kurumsal kariyerini bırakıp, babaannesinden yadigar mandalinaları 6 yılda marka değerine dönüştürdü.

        Seferihisar ilçesinde yaşayan Çise Ulus, pandemide İstanbul’daki kurumsal kariyerini bırakarak, babaannesinden yadigar mandalinaları marka değerine dönüştürdü. Yönetim bilişim sistemleri bölümü mezunu olan ve uluslararası şirketlerde dijital pazarlama ve marka uzmanlığı alanlarında çalışan Ulus, kurumsal tecrübesini ata topraklarına aktardı. Çise Ulus, mandalina bahçesini 6 yılda doğal yöntemlerle geliştirdi; kaz ve tavuklarıyla yabani otlara, arılarıyla da böceklere karşı mücadele ediyor. Mandalina cipsi ve unu gibi ürünlerle katma değerli üretim yapan Ulus, “İzmir Seferihisar’da babaannemin diktiği atadan yadigar bahçemizi markalaştırdım. Kendimi ‘kurumsal kariyerinden istifa edip, babaannesinin emeğini markalaştıran beyaz yakalı bir çiftçi’ olarak tanımlıyorum" dedi.

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        ‘BABANNEMİN EMEĞİNİ İLERLETMEK İSTEDİM’

        Mandalinalarda doğal yöntemler deneyerek ürünlerinin kalitesini artırdığını aktaran Çise Ulus, bahçede doğanın öğretilerini çok yakından anlama imkanı olduğunu dile getirerek, "Burası çok büyük bir emekle kurulmuştu. Babaannemin emeğini ilerletmek istedim. Kurumsal hayatımda devam etsem de aklım hep buradaydı. Seferihisar mandalinasının çok kıymetli olduğunu ve zenginleştirebileceğimi bildiğim için farklı bir cesaret göstergesi sağlayarak kurumsal kariyerimi bitirdim. Dedim ki; Seferihisar'da mandalina üreteceğim, mandalinamıza yurt dışı piyasalarında Türkiye'de üretilmiş denilecek. Bunu gerçekleştirdik, emeğimizi uluslararası ve ulusal pazarlarda yer edindirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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        'MANDALİNAYI KABUĞUNA KADAR DEĞERLENDİRİYORUZ'

        "Mandalinamızı sadece taze olarak satışa sunmuyoruz, katma değerli bir üretim gerçekleştiriyoruz" diyen Ulus, şöyle devam etti:

        "Katma değerli olmadığı sürece ürünün değerlendirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü taze ürünü koruması zor, israfa çok açık. Mandalinayı katma değerli yapmak için denemeler yaptım. Uluslararası pazarlarda yer edilebilecek mandalina cipsi ile karşılaştım ve bunu zenginleştirdim. Çikolatalı atıştırmalıklar yaptık. Mandalinayı kabuğuna kadar değerlendiriyoruz. Kabuğundan mandalina unu yapıyoruz. Sıfır atık çıkartıyoruz, bahçede hiçbir şey boşa gitmiyor. Budadığımız dallar ve yapraklar toprakta gübre oluyor. Dışarıdan hiçbir ürün almıyoruz, kazlarımız, tavuklarımız aktif gübreleme sağlıyor. Ot biçmiyoruz hayvanlarımız tüketiyorlar. Böylelikle kendine yeten ve tamamıyla doğal, gerçek anlamda sürdürülebilir tarım gerçekleştirdiğimiz bir bahçe inşa ettik."

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        'GENÇ ÇİFTÇİLERE, KADINLARA ROL MODEL OLUYORUZ'

        Mandalinanın sadece taze olarak tüketilmesi değil, farklı ürünlerin de yapılabilmesi için gönüllü çalışmaları olduğunu söyleyen Çise Ulus, “Marka kurma, dijital pazarlama konusunda çevremizdeki genç çiftçilere, kadınlara rol model oluyoruz, süreçlerini planlıyoruz. Hayalim bu topraklarda her bahçenin marka olduğu günleri görmek. Bunun için de büyük bir mücadele veriyorum" ifadelerini kullandı.

        ‘HER BAHÇENİN MARKA OLDUĞU GÜNLERİ GÖRECEĞİZ’

        Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ‘Gıda Kahramanı’ ödülü aldığını söyleyen Ulus, "Dünya genelinde temiz gıda üretmek, sıfır atık çalışmak ve kaliteli üretim yapmak ve sosyal etki açısından farklı bileşenleri olan bir ödül. Bu ödülü dünya genelinde 3 arkadaşımızla birlikte ülkemize getirmek çok büyük bir kıymet. Çevremde ‘Topraklarımı korumak istiyorum’ diyen herkese bu misyonu yayıyoruz. Umarım hayallerimiz gerçekleşecek ve her bahçenin marka olduğu günleri göreceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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