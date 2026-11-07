Başkan Tugay: "Oturma ve dinlenme lüksümüz yok" Başkan Tugay'dan Ödemiş'te AK Parti ve MHP teşkilatlarına ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş programı kapsamında AK Parti ve MHP'nin Ödemiş ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. İlçenin sorunlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını dinleyen Tugay, çok çalışma ve hizmet etme vurgusu yaparak, "Hiçbirimizin oturmak, dinlenmek ve bir şeyleri ihmal etmek gibi bir lüksü yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş'te bir dizi programa katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında tanzim satış mağazaları İZMAR'ın 26'ncı şubesi ve sonrasında Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Tugay, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Ödemiş Şubesi'ni ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, açılış programlarının ardından AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat temsilcileriyle buluştu.

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"Bu büyük aile çok kıymetli"

Başkan Tugay'ın ilk durağı AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Tugay, ilçenin öncelikli sorunları hakkında bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ziyarette yaptığı açıklamada hizmet vurgusu yaparak şöyle konuştu: "Bizler bu görevlere ülkemize, vatanımıza ve milletimize hizmet edelim diye geldik. Her zaman öyle oldu. Her zaman amacımız buydu. AK Parti, büyük bir Türkiye idealine inanan, milletin her ferdine saygısı olan ve herkesi ayrı ayrı kucaklayan bir siyasi parti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli siyasi hareketlerinden birisi. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. AK Partili olsun olmasın, herkesin bildiği bir gerçek var. AK Parti'nin bütün teşkilat mensupları bu davaya inandıkları için her şartta kapı kapı gezen ve insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışan insanlardır. Bu büyük aile çok kıymetli. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

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"Üzerimize düşeni yapacağız"

Ödemiş ve İzmir ile ilgili söylenecek çok söz olduğunu ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Sizler de benim gibi hissediyorsanız, hiçbirimizin oturmak, dinlenmek ve bir şeyleri ihmal etmek gibi bir lüksü yok. Hepimiz hangi şartlar altında olursa olsun üzerimize düşeni yapacağız. Sadece oy hesabıyla değil; her gün her dakika herkesin derdine çare olarak, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışarak sokakta, dışarda, vatandaşlarımızın evlerinde onların yanlarında olacağız. Siz de eğer böyle hissediyorsanız emin olun Ödemiş, İzmir, Türkiye çok güzel olur" diye konuştu.

Saygılı: Büyükşehir Belediye Başkanımız ile gurur duyuyoruz

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Artık dostum diyebileceğim sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile bir yol tuttuk. Beraber ıslanacağız, beraber gideceğiz bu yolda. Herkese yardımcı olmaya çalışan bir büyükşehir belediye başkanımız var. Biz onunla gurur duyuyoruz. Onunla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü yalan yok, hilaf yok. Verdiği sözü yerine getiren bir başkanımız var. İnanıyorum ki Ödemiş'e de çok katkısı olacak" diye konuştu.

Öncel: Beklentilerimiz büyük

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Öncel ise ilçedeki sorunların hızla çözülmeye başladığına dikkat çekerek "Başkanımızdan büyük şeyler isteyeceğiz. Beklentilerimiz büyük" dedi.

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"Hizmet etmek benim için onur"

Başkan Tugay, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından MHP Ödemiş İlçe Başkanlığı'na geçti. Tugay, MHP Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi, muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinledi. Her hizmetin devlete inancı artıracağını vurgulayan Başkan Cemil Tugay, siyasi hesap yerine hizmet odaklı olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz farkındayız çok çalışmamız ve çok iş yapmamız lazım. Bizden beklenti çok yüksek. Bunun bilincindeyim. Böyle bir görevi yerine getirmek, şehrimize ve insanlarımıza hizmet etmek benim için onur ve gururdur. Bunu manevi bir hizmet olarak görüyorum."

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Kınlı: İzmir'de bundan sonra çok şey değişecek

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Kınlı ise "Teşkilatımız ile Cemil Tugay başkanımızın her daim yanındayız, destek olmaya devam edeceğiz. İzmir'de bir şey değişti, bundan sonra çok şey değişecek" dedi.

Muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ilçe başkanlıkları ziyareti sonrasında Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı da ziyaret ederek sorunları birinci ağızdan dinledi.

Başkan Cemil Tugay muhtarların ve Ödemiş'teki vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için notlar aldı.