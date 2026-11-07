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        Dorukhan Büyükışık davasında 12 sanığa tahliye

        İZMİR'de, 8 yıl önce inşaat şantiyesinde cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölümüne ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 22 saat süren duruşma sonunda tutuklu 25 sanıktan 12'sinin tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Dorukhan Büyükışık davasında 12 sanığa tahliye

        İZMİR'de, 8 yıl önce inşaat şantiyesinde cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölümüne ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 22 saat süren duruşma sonunda tutuklu 25 sanıktan 12’sinin tahliyesine karar verildi.

        Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44), Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41) ile işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

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        YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

        Dava sürecinde soruşturma genişletildi ve aralarında yargılanan 13 tutuksuz sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tutuksuz yargılanan 13 sanık ile Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da yer aldığı toplam 26 şüpheli tutuklandı.

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        Olayla ilgili geçen eylül ayında ek iddianame hazırlandı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köse, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt, Hasan Ardıç, Aziz Kocataş, Onur Alp Saraç, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve Tayfun Çakmakçı hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, Veli Şenol hakkında ise 'Yalancı tanıklık' suçundan 5'er yıla kadar hapis isteminde bulunuldu. Polisler; İsmail Yalçın, Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, Duygu Öztürk Özkan, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Hüseyin Vurucu, İsmail Köksal ve Musa Erikçi hakkında da 'Kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildi. Bu iddianame de İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, devam eden davayla birleştirildi. Tutuklu 26 sanıktan Duygu Öztürk Özkan ise yeni doğan bebeği olduğu için ara kararla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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        İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuksuz 26 sanığın yargılanmalarına dün saat 09.30'da devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise salona alınmadı. Duruşmada sanıklar dinlendi, avukatlarıyla savunma yaptı. Ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararını açıkladı. 22 saat süren yargılamada mahkeme heyeti, tanık B.T. ve Y.A.'nın beyanlarının bir sonraki duruşma alınabilmesi için zorla getirme emri ile celplerinin sağlanması, HTS kayıtları üzerinde baz ve arama/aranma kayıtlarına ilişkin alanında uzman 3 kişiden oluşan heyet tarafından rapor hazırlanması amacıyla dosyanın kül halinde bilirkişi heyetine tevdiine karar verdi.

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        BAZI SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti sanıklarla ilgili ara kararını da açıkladı. Sanıklardan Ali Gülbaşı ve Hulusi Aras'ın sağlık durumları ve yaşları da nazara alınarak tahliyelerine; sanıklardan Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un ise tutuklulukta geçirmiş oldukları süre dikkate alınarak ayrı ayrı tahliyesine karar verildi, yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı. Ayrıca Sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararı ise kaldırıldı. Duruşma 18 Aralık’a ertelendi.

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        Dorukhan Büyükışık'ın babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, "Adaletin tecelli edeceğine eminim. Yargı organlarımızın adil bir şekilde bu davayı sonuçlanacağını umuyorum. Mücadelemiz, yargı sürecinin son anına kadar devam edecektir" dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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