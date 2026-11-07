Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

        Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

        İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanığın yargılandığı duruşma sonucunda 13 sanığın tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Dorukhan Büyükışık davasında 13 tahliye

        İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanığın yargılandığı duruşma sonucunda 13 sanığın tahliyesine karar verildi.

        İzmir'de 13 Mayıs 2018 tarihinde bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün saat 09.30'da görülen duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise duruşmaya alınmadı. 20 saat süren duruşmada sanık avukatları ve sanıklar dinlendi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararı açıkladı.

        REKLAM

        Mahkeme heyeti, tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki celsede dinlenebilmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi amacıyla dosyanın kül halinde 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

        13 sanık tahliye edildi

        Mahkeme heyeti Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras'ın sağlık durumları, yaşları ve delil durumunu dikkate alarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un da tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerine hükmedildi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi. Sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamı kararlaştırıldı.

        REKLAM

        Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Sonbahar yağışları sebze hasadını erkene çekti, tarlalar hareketlendi
        Sonbahar yağışları sebze hasadını erkene çekti, tarlalar hareketlendi
        Sanal medyada infial yaratacak asılsız ihbarlarda bulunan şüphelilere opera...
        Sanal medyada infial yaratacak asılsız ihbarlarda bulunan şüphelilere opera...
        AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "İzmir'de belediyecilik yeni bir ivme ka...
        AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "İzmir'de belediyecilik yeni bir ivme ka...
        İzmir'de gencin inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yargılamada 13...
        İzmir'de gencin inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yargılamada 13...
        İzmir'de meme kanseri farkındalığı için söyleşi düzenlendi
        İzmir'de meme kanseri farkındalığı için söyleşi düzenlendi
        Dorukhan Büyükışık davasında 12 sanığa tahliye
        Dorukhan Büyükışık davasında 12 sanığa tahliye