Satmaya çalıştıkları tarihi sütün mermer başlıkla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Kütahya'dan gelerek elindeki tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüphelinin bulunduğu takside arama yapıldı. Yapılan kontrolde bir sütun mermer başlık bulundu. Şüphelilerin bu eseri 650 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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