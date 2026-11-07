İzmir'de 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, 98 kutu içerisinde toplam 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde durdurulan otomobilde 5 bin 149 sentetik hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

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