İzmir'de uyuşturucu ele geçirilen araçta 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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