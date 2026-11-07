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        Karşıyaka - Bigaspor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Karşıyaka - Bigaspor: 2-0

        STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

        HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Levent Yeşilyurt, Ahmet Algün

        KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt, Ensar, Aykut (Dk. 27 Hıdır), Gökdeniz, Alpay, Erhan (Dk. 75 Tuğay), Samet Seymen (Dk. 83 Enes), Mücahit, Veysel Karani, Eren Arda (Dk. 75 Ömer Faruk)

        BİGASPOR: Emre - Mert Tekin (Dk. 46 Mert Ba), Mustafa Aydoğan, Arda Berkay, Hüseyin Can (Dk. 77 İlyas), Fatih (Dk. 69 Umut Koray), Nurettin (Dk. 69 Mustafa Can), Melih, Emir, Uğur, Berk (Dk. 46 Eren)

        GOLLER: Dk. 40 Mustafa Aydoğan (Kendi kalesine), Dk. 58 Veysel Karani (Karşıyaka)

        SAR KARTLAR: Erhan (Karşıyaka), Hüseyin Can, Melih, İlyas (Bigaspor)

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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Karşıyaka üst üste 3'üncü, son 6 maçta namağlup 5'inci galibiyetini taraftarı önünde formda rakibi Bigaspor'u yenerek alıp zirve yarışına ortak oldu: 2-0. Kaf-Kaf'ın iç saha maçlarını yaptığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta yeşil-kırmızılıların gollerini 40'ıncı dakikada kendi kalesine Mustafa Aydoğan ve 58'inci dakikada Veysel Karani attı. Bu skorla 10 hafta sonunda puanını 18'e çıkaran yeşil-kırmızılı ekip play-off hattıyla arasında farkı 2'ye, çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey'le 4'e indirdi. Kaf-Kaf'ta son iki haftada şık goller atan Veysel Karani, Söke 1970 ve Denizli İdmanyurdu'ndan sonra Biga ağlarını da sarsıp 3 gole ulaştı. Yeşil-kırmızılarda 12 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Erol Zöngür, 363 gün sonra kadroda yer alsa da forma giymedi.

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        FOTOĞRAFLI

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