Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Türkiye Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'e 21 mağlup oldu.
Türkiye Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'e 21 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan Kaluzinski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Shomurodov’un şutunda kaleci Arda topu çeldi.
81. dakikada Göztepe’nin orta sahadan başlattığı atakta Juan’ın pasında topla buluşan Antunes’in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
83. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Visca’nın şutunda top ağlarla buluştu. 12
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Alex Matos dk. 83), Allan (Bekir Böke dk. 88), Taha Altıkardeş, Rhaldney, Malcom Bokele, Alexis Antunes (Faustino Anjorin dk. 82), Novatus Miroshi, Juan (Sinclair Armstrong dk. 82), Richard Akonnor, Janderson (Andre Henrique dk. 66)
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Başakşehir: Deniz Dilmen, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 78), Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski (Onur Ergün dk. 78), Andreas Skov Olsen, Ivan Brnic (Edin Visca dk. 66), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67), Eldor Shomurodov (Jerome Opoku dk. 86)
Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Umut Bozok
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Juan (dk. 18) (Göztepe), Davie Selke (dk. 22), Edin Visca (dk. 83) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Rhaldney, Alexis Antunes, Malcom Bokele (Göztepe), Ousseynou Ba (Başakşehir)
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