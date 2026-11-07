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        Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

        Türkiye Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'e 21 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

        Türkiye Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'e 21 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        54. dakikada sağ kanattan Kaluzinski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Shomurodov’un şutunda kaleci Arda topu çeldi.

        81. dakikada Göztepe’nin orta sahadan başlattığı atakta Juan’ın pasında topla buluşan Antunes’in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

        83. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Visca’nın şutunda top ağlarla buluştu. 12

        Stat: Gürsel Aksel

        Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

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        Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Alex Matos dk. 83), Allan (Bekir Böke dk. 88), Taha Altıkardeş, Rhaldney, Malcom Bokele, Alexis Antunes (Faustino Anjorin dk. 82), Novatus Miroshi, Juan (Sinclair Armstrong dk. 82), Richard Akonnor, Janderson (Andre Henrique dk. 66)

        Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Efkan Bekiroğlu, Gökdeniz Bayrakdar

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Başakşehir: Deniz Dilmen, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 78), Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski (Onur Ergün dk. 78), Andreas Skov Olsen, Ivan Brnic (Edin Visca dk. 66), Davie Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 67), Eldor Shomurodov (Jerome Opoku dk. 86)

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        Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Umut Bozok

        Teknik Direktör: Nuri Şahin

        Goller: Juan (dk. 18) (Göztepe), Davie Selke (dk. 22), Edin Visca (dk. 83) (Başakşehir)

        Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Rhaldney, Alexis Antunes, Malcom Bokele (Göztepe), Ousseynou Ba (Başakşehir)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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