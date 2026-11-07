Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan Rhaldney’in yaptığı ortada ceza sahası içinde Janderson’un kafayla indirdiği topu Juan ağlara yolladı. 10
22. dakikada sol kanattan Brnic’in ceza sahasına ortasında Selke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 11
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Allan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Malcom Bokele, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Juan, Richard Akonnor, Janderson
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Faustino Anjorin, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Andre Henrique, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Başakşehir: Deniz Dilmen, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Ivan Brnic, Davie Selke, Eldor Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Onur Ergün, Edin Visca, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Umut Bozok, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Juan (dk. 18) (Göztepe), Davie Selke (dk. 22) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Allan, Rhaldney (Göztepe), Ousseynou Ba (Başakşehir)
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