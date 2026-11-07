Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Dk. 82 Matos), Taha Altıkardeş, Godoi (Dk. 88 Bekir Turaç Böke), Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes (Dk. 82 Anjorin), Janderson (Dk. 66 Henrique), Juan (Dk. 82 Armstrong)
İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Onur Bulut), Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kemen, Kaluzinski (Dk. 78 Onur Ergün), Olsen, Shomurodov (Dk. 86 Opoku), Brnic (Dk. 66 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)
Goller: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke, Dk. 83 Visca (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 49 Antunes, Dk. 79 Bokele (Göztepe)
İZMİR
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