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        Göztepe - İstanbul Başakşehir FK: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Göztepe - İstanbul Başakşehir FK: 1-2

        STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

        GÖZTEPE: Arda Özçimen - Taha, Godoi (Dk. 88 Bekir Turaç), Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 80 Matos), Rhaldney, Miroshi, Antunes (Dk. 80 Anjonin), Akonnor, Juan (Dk. 80 Armstrong), Janderson (Dk. 66 Henrique)

        İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK: Deniz - Ömer Ali (Dk. 78 Onur Bulut), Emin, Ba, Karbownik, Kemen, Kaluzinski (Dk. 78 Onur Ergün), Olsen, Brnic (Dk. 66 Visca), Shomurodov (Dk. 86 Opuku), Selke (Dk. 67 Bertuğ)

        GOLLER: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke, Dk. 85 Visca (İstanbul Başakşehir FK)

        SARI KARTLAR: Antunes, Bokele (Göztepe), Ba (İstanbul Başakşehir FK)

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        TRENDYOL Süper Lig'de 4'te 4 yapıp çıkışa geçen Göztepe'nin galibiyet serisi İstanbul Başakşehir FK karşısında son buldu. Milli ara öncesi evinde Başakşehir FK ile karşı karşıya gelen Göztepe öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Ev sahibi sarı-kırmızılılar, 18'inci dakikada Juan ile golü buldu: 1-0. İstanbul Başakşehir FK, 4 dakika sonra Selke'nin kafasıyla beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde tecrübeli oyuncu Visca sahneye çıktı, konuk ekip 2-1 üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe evinde puan alamadı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 15 puanda kalırken, 2'de 2 yapan Başakşehir ise 17 puana yükseldi.

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        18'inci dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin pasında soldan ceza alanına giren Akonnor ortasını yaptı. Janderson'un kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Juan iki savunmacının arısından düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

        22'nci dakikada konuk Başakşehir beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin pasına hareketlenen Brnic ceza alanına ortaladı. Topu iyi yükselen Selke kafa vuruşuyla Göztepe filelerini sarstı: 1-1.

        38'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Arda Okan'ın pasında topla buluşan Rhaldney'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

        İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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        62'nci dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Brnic ortasını yaptı. Müsait durumdaki Shomurodov'un kafa vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.

        68'inci dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta Göztepe kalecisi Arda Özçimen, Emin'den önce topu kontrol ederek tehlikeye izin vermedi.

        80'inci dakikada Juan'ın pasında sağ kanattan ceza alanına sokulan Antunes bekletmeden şutunu çekti. Antunes'in sert şutunda top üstten dışarıya gitti.

        83'üncü dakikada Başakşehir'in golü geldi. Miroshi'den topu kapan Onur Bulut'un ortasında bomboş durumdaki Visca meşin yuvarlağa gelişine vurdu: 1-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan taraf 2-1'lik skorla İstanbul Başakşehir FK oldu.

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        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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