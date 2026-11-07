TFF 2. Lig: Aliağa FK: 0 - Muşspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Muşspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Aliağa FK, sahasında konuk ettiği Muşspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ, Vedat Güneş, Cem Mustafa Akpınar
Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan, Selim Ilgaz (Altar Han Hidayetoğlu dk. 64), Sercan Demirkıran (Okan Derici dk. 80), İzzet Furkan Malak, Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Mehmet Uysal dk. 80)
Muşspor: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz (Yusuf Ziya Gümüş dk. 75), Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Bilal Budak dk. 83), Ayetullah Korkmazer (Cem Çelik dk. 75), Onur Ramazan Toprak, Malik Karaahmet (Ersel Aslıyüksek dk. 68), Seçim Can Koç
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kubilay Yavuz, Onur Ramazan Toprak, Cem Çelik , Ahmet Tekin (Muşspor), Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol (Aliağa FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.