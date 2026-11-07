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        Göztepe - İstanbul Başakşehir FK maçının ardından

        TRENDYOL Süper Lig'de milli ara öncesi İzmir'de Göztepe'ye konuk olan İstanbul Başakşehir FK geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Göztepe - İstanbul Başakşehir FK maçının ardından

        TRENDYOL Süper Lig'de milli ara öncesi İzmir'de Göztepe'ye konuk olan İstanbul Başakşehir FK geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

        Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stanimir Stoilov son 1 buçuk ayda çok iyi bir süre geçirdiklerini ancak bu maçta hatalar yaptıklarını dile getirdi. Stoilov, "İlk 15 dakikada dinamizmden uzak başladık. Maçın en kötü kısmıydı. Bu dakikadan sonra kontrolü ele aldık ve golü bulduk. Ardından çok basit gol yedik daha sonra oyun tempomuzu artırdık fakat pozisyonları değerlendiremedik. Yaptığımız hatayla rakip maçı kazandı. En iyi performansımızı gösteremedik. Savunmada sıkıntılar oldu. Bu maçta stoperimiz Sonko oynayacaktı, sakatlandı oynayamadı. Godoi de sakatlıktan sonra en iyi formunda değil. Savunma oyuncularının performansını artırmamız lazım. Evimizde 2 gol yememiz normal değil. Defansta daha güçlü olmalıyız. Ayrıca iyi fırsatları değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

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        'ARDA'NIN BELGELERİ YETİŞMEDİ SAÇMALIĞINA İNANMIYORUM'

        Arda Okan'ın milli takıma seçilememesi konusunu değerlendiren Stanimir Stoilov şu şekilde konuştu:

        "Bunlar saçmalık. Yapılan yorumlar saçmalık. Bu tarz saçmalıklar yaşandığında durum sahaya yansıyor. Arda'yla da konuşup durumu anlatmaya çalıştım. Oyuncumuzun daha çok çalışması gerekiyor. Kendisine de söyledim. 'Belge yetişmedi' saçmalığına inanmıyorum. Arda'nın çok daha iyi olması, çok daha iyi oyuncu olması ve çok çalışması gerekip milli takıma gitmesi gerekir. Yapılan yorumlar sahaya yansıyor çünkü farklı yorumlar yapılıyor. Önce Arda'nın daha iyi olması gerekiyor. İnsanlar ona gerçeği söylemiyor. Bu süreçlerden dolayı çok üzgünüm. Bu saçmalığa son vermeliyiz. İşte çok yorum yapılırsa bir oyuncu eksik oynuyoruz. Arda daha iyi olmalı ona gerçeği söyleyen kişi de benim."

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        NURİ ŞAHİN:

        İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, maça çok iyi başladıklarını dile getirdi. Şahin, "Çok zor bir rakibe karşı, çok zor bir deplasmanda oynadık. İlk 25 dakikada 2-0 hatta 3-0'ı bulabilirdik. Oyuncularımız bu maçta hiç durmadı. 3 puandan fazlasını kazandık. Kulübede bizimle beraber mücadele eden, oynayan ve oynamayan tüm oyuncularımı, herkesi tebrik ediyorum. Yolumuzu çok uzun. Gerçek bir takım olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

        'HÜCUM OYUNCULARIMIZ ÇOK İYİ BASKI YAPTI'

        Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu belirten Nuri Şahin, "Göztepe analizi kolay ama oynaması zor olan bir takım. Uzun toplarla oynuyorlar. Ben hücumdaki 3 oyuncuma da yorulana kadar, koşacak dermanları kalmayana kadar baskı yapmalarını söyledim. Hücumcularımız çok iyi iş yaptı. Geldiğimiz nokta bizi çok mutlu ediyor. Biz ilk 11 haftada negatif olarak her şeyi içimize sığdırdık. Kötü giden dönemlerde kırılmak çok kolay. Oyuncularımız bize çok destek verdi. Oyuna sonradan giren Onur Bulut ve Visca da düzenli oynayamıyordu. Onlar adına da çok mutluyum" yorumunu yaptı.

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        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Nuri Şahin'in açıklamaları

        -Stanimir Stoilov'un açıklamaları

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